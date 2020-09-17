服用藥物務必遵從醫囑！急診科醫師柯世佑在節目上分享，女OL發高燒到40度緊急送醫，替其進行各項檢查發現，竟是敗血性休克，且其尿液檢體超髒，有白白的膿。追問後才知，女子受尿道感染所苦，常去診所拿抗生素，但每次都沒乖乖吃完，稍有好轉就停藥，等下次有狀況再吃，導致病毒潛藏體內，最後整個毒性大爆發。

急診科醫師柯世佑在節目《醫師好辣》上分享，20多歲的年輕女生，平常是坐辦公桌的，有天上班感到全身無力、不舒服，「同事一摸覺得她全身都很燙。」緊急送去急診，檢傷時發現，女子已發燒到40度，血壓卻只有60至70mmHg，非常低！

柯世佑表示，由於女子的症狀很像是敗血性休克，因此緊急替其抽血和導尿，後又放至中心靜脈導管，並給她升壓劑來穩定病況。安排她做電腦斷層後發現，女子腎臟附近有顆膿瘍，且尿液檢體看起來很髒，有像膿一樣，白白的東西。

柯世佑透露，經詢問後得知，女子很常尿道感染，每次發作就回診所拿藥，而診所多是給3至5天的藥量，但她常常吃1、2天就覺得症狀緩解，便把藥存起來，等下次有症狀再吃。到了後來，她感染也不就醫，因家中有許多治療尿道感染的抗生素。

柯世佑解釋，尿道感染要進展至腎盂腎炎其實很不簡單！而腎盂腎炎裡發生膿瘍，多數患者須發燒8至10天才會出現如此嚴重的病況。但女子一發燒就引發敗血性休克，代表細菌已在腎臟裡面慢慢複製、增生，等到她整個毒性爆發，病況已達臨界點。

而藥師甘誼文也提醒，服用抗生素是一個療程，一定要吃完，並舉例細菌起初是拿小刀傷害身體，若服用抗生素幾天後，症狀緩解就不吃藥，恐讓細菌殘留在體內，最後慢慢累積就用「大砲攻擊你！」而原先吃的抗生素等於沒用，必須換更新、更強的。

(中時新聞網)