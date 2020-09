記憶體大廠美光科技(Nasdaq: MU)今日宣布,其位於台灣的製造廠入選世界經濟論壇(World Economic Forum)的「全球燈塔工廠網絡」(Global Lighthouse Network)。受世界經濟論壇評選為「燈塔工廠」的企業,皆透過大規模部署尖端科技,來提升營運、友善環境。繼美光新加坡廠區於2020年1月獲世界經濟論壇評選為燈塔工廠後,本次台灣入選彰顯美光在智慧製造領域引領智慧工廠的領先地位。

美光全球營運執行副總裁Manish Bhatia表示,美光引領智慧製造的發展,並透過部署最新科技,拓展DRAM科技創新的疆界。美光很榮幸被肯定為智慧製造的先驅;將持續提高效率、採行符合永續經營目標的做法、改良製程,並充分賦予台灣同仁創新空間及開創新工作方式的能力,以締造優異成果。

台灣美光作為美光高量產的DRAM卓越中心,在尖端DRAM產品之開發和製造上扮演舉足輕重的地位;其產品廣泛應用於伺服器、個人電腦、GPU、手機和高效能運算裝置等。

美光的製造策略運用人工智慧工具、智慧控制系統以及預測性維護技術提升生產效率和自動化程度;其製程結合了物聯網和分析平台,透過人工智慧和機器學習自動診斷能力,能即時偵測異常,並進行根本原因的分析。該策略顯著的成果包含:台灣美光廠區員工生產提升18%,機台非計畫性停機時間減少30%,產品品質偏差率降低40%。除此以外,縮短新產品良率提升的週期20%,並減少用電量15%。

世界經濟論壇「形塑先進生產製造的未來」計劃(Shaping the Future of Advanced Manufacturing and Production)總監Francisco Betti表示,目前超過70%的製造商都無法有效部署先進科技,製造業比起過去更需遠見和領導。美光成功引進人工智慧和自動製程,徹底改善營運模式和產品良率,在業界脫穎而出。

(時報資訊)