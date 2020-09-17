美聯準會鴿派的寬鬆立場推升日圓的上漲，進一步拉下以出口為主的日企股價表現。
周四日經225指數晨收跌174點或-0.74%，為23301點，日經有82檔個股上漲，141檔下跌。東證一部指數跌8.3點或-0.5%，為1636點。
美聯準會誓言，利率將維持在接近0的水準，直到通貨膨脹超過聯準會目標的2%物價水準。受此影響，日圓推升到104.8，為自7月31日以來的最強勢表現。
受日圓升值影響，以出口為主的汽車股普遍下挫。本田汽車跌1.0%，暫報2602日圓，五十鈴汽車跌3.7%，日產汽車跌1.8%。
投資人亦關注日本央行的政策會議結論，市場預期央行將不會改變其量化寬鬆，另會更加關注於央行將如何與新首相菅義偉進行合作。
東證前30大個股中，便利商店Seven & i控股上漲0.75%，電子製造商基恩斯(Keyence)漲0.42%，為表現最好個股。東日本鐵路公司下跌3.7%，中央日本鐵路大跌3.0%，為表現最差的個股。
上午交易所在主板的總交易股數為4.6億股。過去30日日平均交易股數為11.3億股。
(時報資訊)
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