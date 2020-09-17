開發金(2883)旗下凱基證券為協助櫃買中心的引資計畫以及服務國際投資人，在後疫情時代以線上方式舉辦「台灣企業周線上論壇」海外法說會，集結9家市值總計超過2864億元的雲端與資料中心相關、5G手機升級相關、記憶體相關、以及因為疫情而讓大家開始注重的健康與食品產業上市櫃公司參加。凱基證預估，科技股在擁有數位經濟、5G與中國去美化等三大趨勢下，將會迎來未來2-3年企業獲利的結構性復甦，並非僅有循環性的復甦，預估台灣整體科技股今年獲利將成長29%，明年將成長15%。

此次參加法說的業者包括：雲端資料中心的信驊(5274)、是方(6561)、譜瑞-KY(4966)；5G升級的精測(6510)、旺矽(6223)、昇佳電子(6732)；記憶體的力旺(3529)；健康與食品的大學光(3218)、六角(2732)等。

凱基證券表示，新冠疫情曾經造成中國第1季的大規模封城，且促使歐美經濟第2季大幅度衰退，但新冠疫情所造成的經濟封鎖效應卻也帶動居家上班與線上教育風潮，造成NB與平板電腦大缺貨，同時也因上網流量大幅暴增而使得網路大廠加速建置伺服器與雲端/資料中心。凱基證券認為新冠疫情對上述科技產品的需求應並非只有短期的刺激效應，而是加速了全球數位經濟提早來臨，對科技業來說可算是產業結構性的改變。加上對科技業最重要的兩大趨勢-「4G升級至5G」以及「中國去美化」，隨著疫情逐漸趨緩下，兩者也將重回獲利邁入成長的原有軌道。

(時報資訊)