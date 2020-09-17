全球需求疲軟，因越南和泰國仍未全部解禁，以及印尼即將封鎖，削減市場對瓶子的消費，推估第四季東南亞的前景悲觀，致需求疲軟打壓瓶級聚酯切片報價看跌，本周亞洲地區現貨報價呈現跌檔整理，其中東南亞FOB報約655美元/噸，東北亞約650美元/噸；另外，中國紗線和纖維級PET價格也呈現下跌，主因為廠家採降價求售，以減少高庫存。

市場人士表示，以住下游市場聖誕節消費紡織品出口的旺季，通常於10月底結束，不過因需求疲軟，整體市場情緒低迷，預期今年出口訂單數量可能少於去年同期。(商品行情網)

(時報資訊)