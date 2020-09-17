《商情》需求疲軟 聚酯切片現貨價看跌 11:422020/09/17 時報資訊 鄧凱綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全球需求疲軟，因越南和泰國仍未全部解禁，以及印尼即將封鎖，削減市場對瓶子的消費，推估第四季東南亞的前景悲觀，致需求疲軟打壓瓶級聚酯切片報價看跌，本周亞洲地區現貨報價呈現跌檔整理，其中東南亞FOB報約655美元/噸，東北亞約650美元/噸；另外，中國紗線和纖維級PET價格也呈現下跌，主因為廠家採降價求售，以減少高庫存。 市場人士表示，以住下游市場聖誕節消費紡織品出口的旺季，通常於10月底結束，不過因需求疲軟，整體市場情緒低迷，預期今年出口訂單數量可能少於去年同期。(商品行情網) (時報資訊) #全球 #疲軟 #聚酯切片 #東南亞 #看跌 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》需求擔憂趨緩 紐約棉花連2跌 10:002020/09/17 財經 《商情》運價承壓 BDI指數回跌 09:432020/09/17 財經 《商情》觀望氣氛濃 韓國純苯微跌 11:422020/09/16 財經 《電子零件》5G基站及蘋果新機助攻 勤凱業績旺到明年 10:172020/09/17 財經 《集中市場》外資狂買超184億元 台積偕台股飆收盤新高 15:232020/09/16 財經 央行第三季理監事會 聚焦匯率 04:102020/09/17 財經要聞 中美科技冷戰開打 勤業眾信提四建言 14:182020/09/16 兩岸 2020投資新趨勢 新北場圓滿落幕 04:102020/09/17 投資理財 《油電燃氣》烯烴旺到年底、煉油明年回溫 外資喊續抱台塑化 12:502020/09/16 財經 《商情》下游需求強勁 國內AN現貨價續揚 15:232020/09/16 財經 財經熱門新聞 人民幣1天飆破2大關 專家爆下一波驚人價位 - 財經 川普堵死華為 為何台韓廠乖乖聽話？英媒爆2大原因 - 即時 藏壽司中籤散戶夢碎 1張現賺20萬竟剩6萬元 - 即時 - 工商 抓到了！台積電狂噴爆背後藏鏡人 竟是「華爾街怪咖」 - 財經 7奈米慘爆！美晶片廠肥單 台積電獨吃仍是謎 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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