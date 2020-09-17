桃園市議員王浩宇因不滿同黨台北市議員王世堅，多次公開批評民進黨政策，被藍營支持者大讚「黨內良心」，在臉書PO出多篇文章砲轟，並加碼爆料表示王世堅在群組內從來沒有發言，卻直接對外放砲，這樣很不好。

王浩宇今（17）日在臉書表示，「看看這兩天挺王世堅的都是哪些人？」並點名資深媒體人謝寒冰、政論節目主持人平秀琳、挺韓菜農林佳新。

王浩宇批說，王世堅不斷在藍營政論節目放砲打自己的政黨，或許可以換來藍營政治人物的肯定，或是被討厭民進黨的人說是黨內良心，但這樣的做法，完全抹煞民進黨中央在政策上的良好溝通，防疫、三倍券、美豬美牛等政策，哪次沒有在全國議員群組提供相關資料、聽大家意見？明明就有！

王浩宇指責王世堅，在群組內從來沒有發言、沒有意見，然後每次都直接對外放砲，覺得這樣的做法並不好，並在留言表示，這樣大家會覺得民進黨內部溝通很差，但事實並非如此，只是有些人都沒有發表意見而已。

對此網友表示，「他比你們有guts多了」「一個王浩宇，搞得全台灣韓粉主持人搔癢難耐，真的是厲害」「這叫良好溝通？有沒有和人民溝通？」「打王世堅是給誰的投名狀？」「你們不是朋友？沒那麼嚴重啦」「這次支持王浩宇，恰吉滾邊」。

(中時新聞網)