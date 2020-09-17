南韓36歲女星新慜娥(申敏娥/신민아)，9月將推出新電影《Diva》飾演受人矚目的跳水皇后，在遭遇交通事故後，潛藏在心中的慾望被喚醒而發生一連串的懸案。日前網路上陸續公開多張電影海報及幕後花絮，整部片幾乎都穿著泳衣的新慜娥，苗條的身材也再度受到網友的注意。

新慜娥擁有甜美外表、圓潤大眼及168cm的高挑身材，過去曾在電視劇《我的女友是九尾狐》、《Oh My Venus》、《明天和你》《輔佐官–改變世界的人們》等電視劇中以精湛又自然的演技受到大批觀眾的喜愛。即使2015年公開了與男星金宇彬的戀情，人氣也絲毫不受影響，加上金宇彬抗癌期間她始終低調旁伴左右，堅定的情感也讓她圈入大票粉絲支持。

在 Instagram 查看這則貼文 Shinmina（@illusomina）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 8 日 下午 7:18 張貼

而9月份即將推出的懸疑電影《Diva》中，飾演女主角之一的新慜娥，為了劇中需求不僅片中有一半的鏡頭都穿著連身泳裝，還在拍攝前特別接受了魔鬼訓練。近日她在IG上便陸續公開了練習的幕後花絮影片，完美的跳水表現引起全場喝采，也再度見證了她的敬業精神，吸引超過71.1萬人觀賞。

在 Instagram 查看這則貼文 Shinmina（@illusomina）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 13 日 下午 8:09 張貼

粉絲們紛紛留言大讚「身材超好跳得真漂亮」、「姐姐太帥了」、「光看花絮都覺得好看」。

在 Instagram 查看這則貼文 Shinmina（@illusomina）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 16 日 上午 3:47 張貼

【影片來自YOUTUBE，若下架請見諒】

(中時新聞網)