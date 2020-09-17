李鳳新因在類戲劇中飾演「李組長」爆紅，其中一句經典台詞「李組長眉頭一皺，發覺案情並不單純」，更成為流行用語，不過類戲劇沒落後，讓他頓時失去收入，連找工作也因「高名氣」四處碰壁，最後更和老婆離婚，

李鳳新在《單身行不行》透露，從小他就對演戲有興趣，未料爸媽觀念傳統，認為讀軍校才是鐵飯碗，他被迫去讀軍校，畢業後就當起軍官、幹部，民國82年國防部頒了一道命令「從軍滿10年可以退伍」，即使雙親反對，加上他還有年幼孩子，但他毅然決然辦理退伍，勇敢追夢。

那時35歲的他，退伍後先投入攝影工作室，卻賠光百萬積蓄，他認為如果將來想當製作，要先了解各個工作職掌在做什麼，就開始跑各個劇組，慢慢去學熬了10年，終於靠著「李組長」一角竄紅，他也趁機接下不少戲約，月收入甚至高達30萬。

之後類戲劇沒落，他戲約驟減，他只好到市場擺攤賣便當、紅豆餅，不過卻也給自己帶來麻煩，因為被記者、粉絲認出，附近店家常抱怨他帶來困擾，讓他決定收攤不賣了，「想想自己也不是很有興趣做這個東西。」

之後他繼續尋求收入穩定的工作卻被打槍，對方認為他「名聲這麼有名，擔心他來會給公司帶來一些困擾」，讓他本來想說李組長有點名氣，應該做什麼都好做才對，結果卻不如預期，讓他心情有些低落。

此外，李鳳新坦言會離婚應該是經濟因素的關係，後來靠著女兒一語點破，才明白是自己不懂經營婚姻，加上軍人出身，個性又「大男人主義」，老婆感覺不到愛，才會心累離去。而現在又重回演藝圈的他，只求對自己生命有交代。

李鳳新透露父親曾問他到底想要什麼？因為他在演藝圈打滾10多年，收入一直不穩定，他坦言「我只求對自己生命有個交代，我不會把負債給孩子，但是也不會留什麼龐大的財產給他們」，他只能引導孩子去走正的路，至於他未來希望在演藝事業得獎，這是他一直努力的目標，「這個目標在我心裡20幾年了，（演戲）還是我的最愛。」

(中時新聞網)