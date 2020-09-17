陸股開低走低 滬深兩市跌近1％ 11:502020/09/17 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 陸股三大指數開低走低，截至午間收盤，滬指報3,251.47點，跌0.99％；深成指報12,885.25點，跌0.97％；創業板指報2,526.81點，跌1.1％。 從盤面上看，豬肉、養殖、大豆等農業類股集體下挫，領跌兩市；白酒股走低，貴州茅台等跌超3％。 (工商 ) #陸股 #走低 #滬深兩市 #跌近 #三大指數 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸股開盤下挫 深成指微跌0.3％ 09:542020/09/17 財經 港股開低 恒指開盤微跌49點 10:002020/09/17 財經 台新投信：中証Q4上漲年年有 消費產業出頭天 09:592020/09/17 財經 《期貨》三大期指全面開低 10月台指期跌48點 09:092020/09/17 財經 《港股》美股漲跌互見 恆指開盤小跌 10:512020/09/17 財經 《商情》需求擔憂趨緩 紐約棉花連2跌 10:002020/09/17 財經 《匯市》美元93有守 台幣天天望高 10:002020/09/17 財經 《美股掃瞄》科技股翻黑 標普尾盤轉跌 08:352020/09/17 財經 水泥漲聲響起 概念股未沾光 04:102020/09/17 產業財經 Q4展望科技業長多不變 04:102020/09/17 投資理財 財經熱門新聞 人民幣1天飆破2大關 專家爆下一波驚人價位 - 財經 川普堵死華為 為何台韓廠乖乖聽話？英媒爆2大原因 - 即時 藏壽司中籤散戶夢碎 1張現賺20萬竟剩6萬元 - 即時 - 工商 抓到了！台積電狂噴爆背後藏鏡人 竟是「華爾街怪咖」 - 財經 7奈米慘爆！美晶片廠肥單 台積電獨吃仍是謎 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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