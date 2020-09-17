陸股三大指數開低走低，截至午間收盤，滬指報3,251.47點，跌0.99％；深成指報12,885.25點，跌0.97％；創業板指報2,526.81點，跌1.1％。

從盤面上看，豬肉、養殖、大豆等農業類股集體下挫，領跌兩市；白酒股走低，貴州茅台等跌超3％。

(工商 )

#陸股 #走低 #滬深兩市 #跌近 #三大指數