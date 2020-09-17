臺船基隆廠於17日10點舉辦海巡署的PP-10071艇下水典禮，並邀請海巡之友總會陳進財總會長主持，艦隊分署謝慶欽分署長與臺灣國際造船股份有限公司曾國正總經理均到場觀禮，並以「擲瓶禮」祝工作順利，海巡署表示，該艇大幅提升主機性能，將全力捍衛漁民及漁業資源。

海巡署指出，中華民國海巡之友總會自107年1月24日成立以來，致力推動海巡同仁照顧政策，結合民間力量成立「海巡人員醫療照護公益信託基金」，彌補目前政府有限的醫療照護及安置就養資源，並大力推動贊助「團體傷害保險」，提供海巡人員更完善的保障與照顧，讓海巡同仁能安心執勤，為國人服務。

海巡署指出，新造PP-10071艇為「100噸級巡防艇28艘後續15艘採購案」第4艘巡防艇，預計將配置於第八（澎湖）海巡隊，該艇參考現有同型艇之設計為基礎，在既有經費下，臺船公司改採用優規德國MTU高速主機，最高航速可達30節，續航力更達1,200浬以上，藉由提升主機性能及機艙配置，並增加船舶總重，可提高航行穩度與適航性，強化海域執法能量、維護海洋安全及漁業資源。

海巡署表示，海巡之友總會自成立以來，致力推動海巡同仁照顧政策，替同仁創造更完善的工作保障，本日下水典禮榮幸邀請陳進財總會長及夫人親臨主持下水儀式，展現政府機關與民間能量互信互助之精神，未來海巡署將持續推動海巡艦艇建造計畫，如期、如質、如預算完成建案目標，全面提升海巡艦艇執勤能量，有效捍衛主權、維護漁權，確保民眾生命財產安全。

(中時 )