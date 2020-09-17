涉嫌銀行法的重大經濟通緝要犯秦庠鈺，遭到通緝後即潛逃海外，2018年持偽造護照在泰國落網服刑，15日出監後，刑事局立即協調，17日將秦押返回台。

秦庠鈺吸金136億炒股潛逃泰國遭逮，今押解返台。(林郁平翻攝)

秦嫌2014年12月起在柬埔寨、越南等地成立ICW集團，並規劃「東盟投資案」，由秦嫌負責統籌營運，藉此招攬國內不特定民眾參加上開投資案，涉嫌吸金約200餘億元；案經警、調偵辦移送，後因秦嫌利用交保期間潛逃出境，遂遭台灣高等法院、台北、桃園、高雄等地方檢察署、法院發布通緝。

秦庠鈺吸金136億炒股潛逃泰國遭逮，今押解返台。(林郁平翻攝)

刑事局駐泰國聯絡組2018年9月16日接獲泰國警察總署移民總局通報表示，攔獲1名持台灣偽變造護照之不明人士，請求協助辦識身分；經採集指紋送刑事局指紋科比對辨識後，確認是秦庠鈺，因秦嫌持偽變造護照入境泰國，涉犯該國移民法規，遭判刑2年有期徒刑確定；關押至今年9月15日。

秦嫌得知已分遭台北、桃園地方法院判處11年、3年有期徒刑確定，預料出獄後將被遣返回台服刑，在泰國監所期間，即策劃各種逃亡方式與路線，並找來在泰友人，對他提告詐欺，企圖以在泰仍有刑案訟訴為由拒絕遣返。

為因應秦嫌可能逃亡之方式，出獄前即由駐泰國台北經濟文化代表處大使李應元主持專案會議，召集警務、法務、移民、領務等單位共組專案小組，由各機關派駐人員通力合作，15日秦嫌出監後，由專案小組洽泰國警察總署協助，派員全程督導所屬泰警偵辦秦嫌所自導自演之訴訟案件，使秦嫌無法耍詐得逞。經泰國曼谷地區檢察署偵結該詐欺案，並於9月17日交由泰國移民總局執行遣返，由刑事局及法務部調查局共同派員前往泰國押解，搭乘中華航空CI-834號班機，將於下午15時許抵達桃園國際機場，並解送地檢署發監執行。

(中時 )