林作先前挨批消費黑豹。（圖／取自《on.cc東網》）

林作發文。（圖／翻攝自林作臉書）

「小鬼」黃鴻升過去和「小豬」羅志祥主持《娛樂百分百》，「豬鬼搭檔」獲得不少粉絲喜愛，昨(16日)小鬼突傳死訊，傳到微博也是一片震驚，香港男星林作近來從事保險業，先前「黑豹」查德威克鮑斯曼病逝時，林作曬對方圖片挨轟無良拉保險，昨他又分享小鬼死訊，雖強調無意利用死者，但還是引來一堆罵聲。

查德威克鮑斯曼先前驚傳大腸癌病逝，林作貼出此消息，稱疾病無法預測，建議早點檢查，最後還下HASHTAG說「記得找#林作保險」，引來許多爭議，網友看不下去怒洗版，痛批他拿別人的悲劇當廣告，汶澤也譴責他是黑心營銷手法，但林作似乎不太在意。

昨林作又分享小鬼死訊，用開玩笑語氣說：「怎麼樣？以為我又會叫人買保險嗎？我這麼好預測，你們就不會這麼喜歡我啦！我是不會講『意外隨時發生，洗澡出來都可以跌倒，快點買保險』這類無良東西的！」，並指自己從小看《娛樂百分百》，真沒想過小鬼這麼早辭世。

林作最後強調，要珍惜眼前人，因為第二天醒來還在不在都不知道，「深刻的活一天，比像喪屍活1千日更有意義」，「所以接受一切都只是個過程，隨遇而安吧」，而網友仍不領情，繼續開譙：「真不想說就不會打出來了」、「香港有你這種人真的好失禮…」、「如果真心的。你應該只說第三段」、「可不可以尊重一下？」。

(中時新聞網)