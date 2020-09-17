浙江海事局16日晚通報，解放軍於今（17日）天早上8時至晚上6時在東海舉行軍事演習，5點連線海域禁止船隻駛入。由於美國國務次卿柯拉克（Keith Krach）今天下午3時將率團訪台，相關軍演引發各界關注。

大陸海事局官網發布消息指出，浙江海事局16日晚上6時36分發布「浙航警0685」航行警告。解放軍於17日早上8時至晚上6時在東海5點連線間海域進行軍事演習，禁止駛入。軍演5點連線範圍為：29-28.93N，122-09.22E；29-30.08N，122-13.23E；29-22.87N，122-11.82E；29-23.85N，122-15.58E及29-21.57N，122-14.18E。

9月以來，中國大陸已在東海公開發布兩次軍演，第一次是8日早上8時至11日晚上6時；第二次是12日早上8時至晚上6時在浙江象山沿海。

自7月下旬以來，解放軍在沿海地區的軍演接連不斷，到了9月依舊在保持。根據不完全統計，解放軍自7月下旬迄今在渤海、黃海、東海、南海等4大海域軍演已超過30場。

(旺報 )