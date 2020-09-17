瑞典籍男星方馬丁，以節目《2分之一強》固定班底闖出名號，不過馬丁在今年七夕宣布，與結婚近8年的台籍老婆「安東媽」Shanon離婚，馬丁和Shanon則在昨（16日）一起去辦離婚手續，對此，Shanon深夜則發文寫下：「我們騎腳踏車去做了離婚登記 我換了一張新的身份證」。

馬丁與妻子騎腳踏車去辦離婚手續。（圖／取材自Anton Max Ferm-方安東臉書）

馬丁與擔任藝人經紀的台灣妻子Shanon交往1年就閃婚，小倆口在2012年步入禮堂後，並生下兒子，不過馬丁卻在上個月的七夕情人節時拋震撼彈，宣布與妻子Shanon已協議離婚。

不過兩人尚未完成離登機手續，而Shanon昨則在臉書透露，她與馬丁、兒子一起騎腳踏車去登記離婚，並換了一張新的身分證，而兒子安東問她為什麼要簽名，Shanon則是和兒子解釋，文章語氣大方、坦然，其實馬丁與Shanon宣布離婚後，兩人也都在臉書強調：「10個月前我們決定結束了夫妻的關係，但仍然維持家人跟朋友的關係，就像這1年來，你們看到的互動一樣」。

而昨晚睡前時，Shanon和兒子一如往常分享生活日常，Shanon透露，兒子問她「我可以擺pose嗎？」Shanon則回他「你要怎樣都可以」，兒子下秒暖心說：「媽咪，我好愛你」，還輕吻Shanon好幾下之後入夢，母子互動相當爆表。

(中時新聞網)