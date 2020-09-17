王鴻薇（左起）、王育敏及江怡臻開記者會。（黃福其攝）

國民黨今天召開「黑心混充口罩連環爆，政府把關漏洞多」記者會，痛批疫情尚未緩和，口罩卻接連出包，衛福部長陳時中還有時間登台作秀、拍封面，質疑行政院長蘇貞昌及陳時中連一片口罩都管不好，還能管好含瘦肉精美豬混摻加工食品？要求蘇揆督促陳時中上緊螺絲，不要想2022市長大位，一天到晚行銷自己。

文傳會主委王育敏表示，近期出現「加利」、「豪品」、「勤達醫藥器材公司」、「大樹藥局」等一連串事件，民眾擔心把非醫療用口罩混充成醫療用口罩，會讓防疫失去作用，衛福部卻無法把關，漏洞百出。原本今天要實施雙鋼印，又跳票到9月24日才要上路，行政院與衛福部因應口罩混充事件作業紊亂，讓民眾對於防疫越來越沒信心。

王育敏批評，為民眾做好把關，政府責無旁貸，如今漏洞百出，陳時中居然有空去拍照、唱歌表演，下午要迪化街也是表演肉品標示，但政府連讓民眾拿一片口罩都不安心，真能管好豬肉化整為零的混摻？陳時中不要只想著2022年市長大位，只顧行銷自己，應上緊發條。

國民黨發言人江怡臻表示，中央政府應主動稽查，不該把稽查工作都丟給地方政府﹔對於沒有雙鋼印但在之前就合格的口罩，衛福部竟然要地方衛生局幫忙貼標章，是把責任丟給地方。陳時中說他有食安、健保、疫情三支箭，恐怕都是射向選舉的方向。

文傳會副主委王鴻薇說，陳時中處理口罩荒腔走板，跑去拍型男照和唱歌，讓國家亂了套，號稱治軍嚴明的行政院長蘇貞昌看得下去嗎？能容忍部下出那麼多包？把老百姓當成什麼？她拜託陳時中趕快回到正業上，解決口罩之亂。

國民黨也指出，據警方統計，疫情期間警察機關偵辦偽冒口罩案件至今共13件，移送檢方6件14人，查扣仿冒口罩逾51萬5000片，與衛福部公布口罩混充廠商的家數差距甚大，恐怕市面上流竄的混充口罩比民眾知情的更嚴重，衛福部沒說實情，應向國人清楚交代。

國民黨主張，MIT鋼印標誌雖有識別作用，但易於仿製，衛福部應設法加強防偽功能，並主動積極稽查曾有不良記錄或異常進口其他地區非醫療型口罩的廠商，並提高違反藥事法處相關罰則，讓不肖廠商不敢鋌而走險。

(中時 )