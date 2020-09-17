根據專業市調今（17）日公布的最新統計，今年，台北市2020年房市「像月亮的臉一樣，偷偷的在改變！」豪宅幾乎退場，反而中小宅，猶如蝦兵蟹將一般，爆出推案潮，推升全年推案量將上看3,200億元的十年最大量。

住展雜誌今天最新統計指出，台北市2020年截至8月底止，新成屋、預售屋累計推案量達2,360億元，比2019年全年推案量2,472億元，差距僅約百餘億元。

預估自9月～年底，北市還有大約900億元～1,200多億元左右的新案，將陸續推出，已篤定改寫近十年新高，甚至有機會挑戰刷新歷史新高紀錄。

住展雜誌研發長何世昌表示，因都更、危老推案熱到爆，和商、廠辦逐漸放量，以及房地產景氣強勁復甦的激勵之下，北市建商推案意願高昂，以致於供給量暴增。

何世昌指出，一般印象中北市素也少、新房子也蓋得少，但北市房地產結構就「像月亮的臉一樣，偷偷的在改變」。台北市不少透天厝原本一棟是一戶，由於都更、危老高額容積獎勵的關係，「一戶變十幾戶、兩戶變三十幾戶」，這種「老房子生新房子」的特性正在改變市場供給。

(工商 )