英利-KY(2239)今年第1季受到疫情衝擊，營運明顯衰退，出現上市以來首次單季虧損，不過，隨著大陸車市谷底爬升，主要客戶一汽大眾、北京奔馳銷售表現優於整體車市，法人預期，今年下半年英利-KY營收可望重回正成長，下半年獲利將優於上半年及去年同期。

第1季受大陸封城衝擊，英利-KY單季營收掉到37.05億元，是2016年第2季以來新低，單季虧損將近1億元，是上市以來首虧。不過，大陸車市銷售在疫情後，谷底攀升，第2季營收重回50億元，毛利率為18.5％，年增0.6個百分點、季增7.1個百分點，為近7季新高，單季也轉虧為盈。

大陸乘用車銷售量5月以來出現連續4個月正成長，顯見車市逐步爬升，該公司兩大客戶一汽大眾及北京奔馳兩大客戶營收貢獻公司整體營收7成，銷售市占率連年提升，今年下半年預期銷售量年增約5～6％，明年銷量雙位數成長，法人預估將是未來英利-KY主要營收成長動能。

公司日前公告因應新能源汽車新趨勢及未來發展，沃爾沃汽車集團為進入大陸新能源車市場，雙方合作簽訂新能源車副車架、行人防護梁及相關鋁製零部件共同開發及採購合約，金額約人民幣6.5億元。法人預期，在改善生產效率以及高毛利新能源車產品出貨量提升下，有助於毛利率的攀升，2021年重回成長軌道。

(時報資訊)