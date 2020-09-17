美國總統川普周三表示，他尚未準備批准中國科技公司字節跳動有關於抖音美國業務的提案。

字節跳動在提案中建議美國雲端軟體公司甲骨文以入股方式，而非全面收購，做為熱門影片分享app抖音的技術夥伴，並允許字節跳動保有抖音美國資產的所有權。抖音上周末向美國財政部提交這項計畫，現在正在等待回覆。

川普表示：「就國家安全而言，這項交易必須是『100%』」，他並表示，在簽署任何東西之前，他必須先看過這項交易，他將在周四上午收到報告。他並透露，他並不贊成讓該中國企業仍保有抖音控制權的想法。

在川普下令抖音要不將美國業務移交給美國公司，要不就關閉美國業務後，其最新表明的立場將使這個或可解決美中政治分歧的方案變得更為複雜。稍早前包括美國參議員魯比奧（Marco Rubio）在內等6位共和黨參議員呼籲川普政府，只要抖音與其中國母公司之間的關連仍然存在，就應駁回該提案。

(時報資訊)