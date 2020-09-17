《商情》需求增加 料支撐水泥行情 11:592020/09/17 時報資訊 羅宇揚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 需求增加，料支撐水泥行情；因中國雨季結束，中國各地工程開工率上升，水泥需求增加，激勵大陸華東地區多家水泥廠，陸續發出調漲價格通知，而即將進入的第四季，為傳統季節性旺季，可望恢復疫情爆發前的需求。 分析師表示，在大陸進入下半年旺季後，可望對國內廠家營運狀況加分，且政府推動前瞻建設、房地產市場需求回升、科技廠辦建案增加等，皆進一步提振國內水泥市場，料在需求大幅增加情況下，可望使國內水泥行情獲得支撐。(商品行情網) (時報資訊) #支撐 #水泥 #中國 #大陸 #增加 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》運價承壓 BDI指數回跌 09:432020/09/17 財經 《商情》需求強勁 大豆飆升2％至兩年高 10:002020/09/17 財經 水泥漲聲響起 概念股未沾光 04:102020/09/17 產業財經 《商情》需求疲軟 聚酯切片現貨價看跌 11:422020/09/17 財經 《商情》需求擔憂趨緩 紐約棉花連2跌 10:002020/09/17 財經 《基金》過去10年 上証Q4單季平均累積漲幅達7.5％ 09:432020/09/17 財經 台新投信：中証Q4上漲年年有 消費產業出頭天 09:592020/09/17 財經 陸股破季線 惟近10年上證Q4平均漲7.5％ 11:362020/09/17 財經 大陸全年經濟展望 李克強：可望實現正增長 04:102020/09/17 全球財經 螞蟻赴港IPO 最快下周獲准 04:102020/09/17 全球財經 財經熱門新聞 人民幣1天飆破2大關 專家爆下一波驚人價位 - 財經 川普堵死華為 為何台韓廠乖乖聽話？英媒爆2大原因 - 即時 藏壽司中籤散戶夢碎 1張現賺20萬竟剩6萬元 - 即時 - 工商 抓到了！台積電狂噴爆背後藏鏡人 竟是「華爾街怪咖」 - 財經 7奈米慘爆！美晶片廠肥單 台積電獨吃仍是謎 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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