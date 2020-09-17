《商情》黃金亞洲電子盤跌逾1％ 11:592020/09/17 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 黃金亞洲電子盤跌逾1%；因美國失業率降幅優於市場預期，使聯準會(Fed)調升經濟前景，激勵美元指數走強，進而拖累黃金跌逾1%；截至台北時間上午11點50分止，貴重金屬亞洲電子盤如下： 12月黃金下跌23.8美元，報每盎司1946.7美元。 12月白銀下跌0.481美元，報每盎司26.995美元。 10月白金下跌26.4美元，報每盎司947.1美元。 12月鈀金下跌42.2美元，報每盎司2375.4美元。(商品行情網) (時報資訊) #黃金 #報每盎司 #亞洲 #電子盤 #跌逾 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《港股》美股漲跌互見 恆指開盤小跌 10:512020/09/17 財經 《美股掃瞄》科技股翻黑 標普尾盤轉跌 08:352020/09/17 財經 勤美盤中大漲逾7％ 股價33.2元創今年新高價 11:102020/09/17 財經 《電腦設備》振樺電填息逾15％ 搶疫後新常態商機 11:082020/09/17 財經 《商情》需求擔憂趨緩 紐約棉花連2跌 10:002020/09/17 財經 不畏疫情逆風起飛！新加坡8月出口年增7.7％超預期 11:432020/09/17 財經 台積電填息行情失靈 台股重挫逾百點 11:502020/09/17 財經 《韓股》科技股不振 韓股走弱 11:252020/09/17 財經 《盤中解析》台積翻臉 挫百點失12900 11:082020/09/17 財經 和碩童子賢：汽車電子化商機可期 04:102020/09/17 產業．科技 財經熱門新聞 復仇華為 北京謀殺半導體聯姻！專家洩驚人關鍵 - 財經 人民幣1天飆破2大關 專家爆下一波驚人價位 - 即時 川普堵死華為 為何台韓廠乖乖聽話？英媒爆2大原因 - 財經 離岸風電被罵「大錢坑」 謝金河爆靠台積電救活 - 財經 台積電除息賣壓湧現 大盤下跌逾60點 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。