黃金亞洲電子盤跌逾1%；因美國失業率降幅優於市場預期，使聯準會(Fed)調升經濟前景，激勵美元指數走強，進而拖累黃金跌逾1%；截至台北時間上午11點50分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：

12月黃金下跌23.8美元，報每盎司1946.7美元。

12月白銀下跌0.481美元，報每盎司26.995美元。

10月白金下跌26.4美元，報每盎司947.1美元。

12月鈀金下跌42.2美元，報每盎司2375.4美元。(商品行情網)

(時報資訊)