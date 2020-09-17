曾參與新冠病毒研究的香港大學公共衞生學院研究員閻麗夢稱為了公開「病毒為陸實驗室」所為，在逃亡至美後首次於13日在網路上公開其研究論文，意圖證實先前說法。不過，他的推特帳號在15日就遭關閉，引起各界關注。雖然推特並未明確說明理由，不過由於閻麗夢的報告不僅是未在學術期刊刊登，也未經過同儕審查，可能違反推特自5月起打擊新冠假訊息的相關規定。

Chinese virologist whistleblower Dr. Li-Meng Yan tells Tucker Carlson that COVID-19 was created and deliberately unleashed by the Chinese government:



TUCKER: “You're saying the Chinese government manufactured this virus?”



YAN: "Yes exactly.” pic.twitter.com/vGFr73p8z6 — Daily Caller (@DailyCaller) September 16, 2020

據《每日郵報》指出，閻麗夢13日加入推特，以@LiMengYAN119為帳號名稱，她隔天在推文中附上發布在資料平台Zenodo的新冠研究論文網站連結，引起大批網友關注與下載。該文指出，造成新冠肺炎大流行並導致全球91萬人死亡的新冠病毒源於自然界的理論雖廣為人們接受，但缺乏實據；反觀病毒還自實驗室的說法卻受到科學期刊的嚴格同儕審查。

該文稱，研究人員經過研究其基因組、結構性、醫學上及文獻上的證據，綜合研判後認為，這些證據與病毒源出自然的理論相悖；而從證據來看，新冠病毒是以蝙蝠身上的ZC45和ZXC21冠狀病毒作為樣板或基底所改造而來。

對於部分病毒學家認為「不能完全排除病毒從實驗室外逸的可能性」，該文也指出這種可能性很小；至於且沒有跡象顯示病毒基因組遭人為操控，閻麗夢團隊認為，病毒基因組的棘蛋白基因內確有跡證，顯示病毒基因組應是人工操控的產物。

不過，閻麗夢的推特帳號於15日就被關閉，雖然推特官方並對關閉她的帳號多做解釋，也不清楚閻麗夢是違反了推特哪一項規定，不過自5月起推特就開始打擊有關新涉及冠病毒的爭議或不實言論。

對此閻麗夢在接受福斯電視台專訪時表示，推特之所以要關閉他的帳號是因為「他們不想讓世人了解真相」，稱「科學界同時保持沉默...他們與共產黨合作，不希望讓人們了解真相，這就是為何我的帳號遭關閉，我很驚訝我竟然是中共如此希望消失的目標」。

閻麗夢公開研究論文至今已有一周。報導稱，部分科學家認為她的報告「毫無根據」且「不能給予任何公信力」。對於她認定病毒出於實驗室的說法，位於加州、世界著名的綜合性醫學研究機構斯克里普斯研究所（scripps research institute）安德爾森博士表示，從遺傳物質來看，病毒明顯是出於自然起源，「已有大量資料以及證據說明，先前也有諸多案例說明這是從自然演變而來；但關於病毒出於實驗室的說法，我們有的相關資料與證據是零」。

閻麗夢先前為香港大學公共衞生學院研究員，她於7月接受《福斯新聞》專訪時表示，北京在疫情爆發之初就知道會人傳人，但在通報他的上司、港大醫學院公共衞生學院教授潘烈文刻意忽略她的報告，在不得已之下，4月決定赴美提供證據。赴美後，閻麗夢提出「病毒出於實驗室」說法，並稱很快提出相關報告，也於13日上傳於網路。

不過，閻麗夢的研究報告也並未出版於科學學術期刊，也並未經過同儕審查，也就是尚未經過同行科學家檢視。報導也指出，閻麗夢的研究報告是在《法治社會》（Rule of Law Society）以及《法治社會》（Rule of Law Foundation），兩個組織皆由川普前軍師、極右翼主義者班農（Steve Bannon）與流亡的陸富豪郭文貴所成立。

(中時新聞網)