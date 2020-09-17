近日共軍與美軍在台海周遭密集軍演，加上兩岸關係對立，台海緊張局勢日益升高，為此國民黨智庫國家政策研究基金會於今日召開座談會，邀請專家探討中共武力犯台相關議題，與會者研判中共立刻動武機率不高，但若美國無暇他顧之際就可能趁機動武。

智庫國安組召集人林郁方表示，過往幾個被研判可能導致中共對台動武的原因中，台灣明確朝向獨立、無限期延遲兩岸和平統一對話、外國勢力介入台灣內部事務定義都比較模糊，看似已經出現但又可以有不同解讀，給大陸空間不用急著進犯台灣。研判中共應該不會馬上對台動武，而在等待，如果美國爆發類似水門案的危機或陷入其他區域戰爭，無暇他顧之際，中共就可能動手。

海洋事務與政策協會理事淡志隆則提醒，國防部對防空識別區（ADIZ）的定義與適用範圍應更專業，過度操作極易進退失據，目前國軍對進入我ADIZ之共機均視為「入侵」並予驅離，但ADIZ非領空不享有國際法地位，一再以「入侵」形容徒增民眾對國軍要予強力反制的期待。但共軍艦機若不理會，甚至若是無人機對之廣播無效，而這些目標持續向12浬領海、領空接近，即使突破我方「戰略容忍」之底線也不違國際法時，國軍該如何應對必須未雨綢繆。

隨後林郁方詢問與會者，中共要如何隱藏大規模部隊調度，突然發動大規模攻台全面戰爭？淡志隆認為，如果中共研判美國不會介入台海衝突，確定要武統時，也就沒有隱藏問題，他還認為中共要打就會直接打台灣，不太可能先打外島。臺灣安全研究中心副主任胡瑞舟則表示，中共可能先透過長時期經常性軍事演習麻痺美方及台灣，再提前宣布於東南沿海數處實施軍演的日期，演習結束後部隊不返回駐地，持續加強完成軍事攻台準備。

林郁方最後提醒，蔡英文假設中華民國與美國的國家利益完全吻合，但全世界沒有任何國家之間的利益會完全吻合，而民進黨卻因為這樣的錯誤假設認為美軍一定會介入台海戰爭，但美國民調只有3成的人支持介入台海衝突，台灣民調卻有6成的人認為美軍會介入，存有嚴重落差。

(中時 )