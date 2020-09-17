美國對台軍售 侯友宜：保家衛國是每個人的責任 13:192020/09/17 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜今（17日）出席市政行程時提及美國對台軍售，他表示，台灣希望有一個自衛的能力。（葉書宏攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市長侯友宜今（17日）出席市政行程時提及美國對台軍售，他表示，台灣希望有一個自衛的能力，也希望能夠提供更先進的武器來保衛台灣，用這樣一個態度保家衛國是每一個人的責任，也是我們的方向。 (中時 ) #責任 #台灣 #軍售 #侯友宜 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美國務次卿訪台 陸不斷示威軍演 11:422020/09/17 財經 傳美對台軍售大加碼 包含巡航導彈等七武器 04:102020/09/17 全球財經 美台國防工業會議 江啟臣將發表視訊演說 11:232020/09/17 政治 美國務院次卿今訪台 陸官媒批美促區域風險提升 09:462020/09/17 兩岸 小鬼猝逝女友峮峮遭網友嗆 海巡：非單位人員但嚴厲譴責 09:482020/09/17 娛樂 是德技術支援服務再升級！ 因應客戶對測試與量測專業知識的需求 11:112020/09/17 財經 永續發展藍圖高峰論壇 9／21登場 04:102020/09/17 證券．權證 友邦人壽連三年獲HR Asia肯定 04:102020/09/17 全球財經 精銳臻未來 擁絕版水岸 04:102020/09/17 財經焦點 安心橋全橋合龍 侯友宜：一定會如期完工 11:202020/09/17 政治 政治熱門新聞 罵陳時中遭王浩宇嗆聲 王世堅回10字網讚爆：一刀斃命 - 政治 最新「政黨民調」街頭大對決 這兩黨支持度居然逆轉 - 政治 誰帶丁允恭北上 陳菊甩鍋賴清德？沈富雄爆內幕 - 新聞 丁允恭把前市府辦公室當炮房 高雄阿伯忍不住飆出一句 - 政治 韓國瑜明年會選國民黨主席嗎？命理師卻爆4字 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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