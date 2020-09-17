新北市長侯友宜今（17日）出席市政行程時提及美國對台軍售，他表示，台灣希望有一個自衛的能力，也希望能夠提供更先進的武器來保衛台灣，用這樣一個態度保家衛國是每一個人的責任，也是我們的方向。

(中時 )

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