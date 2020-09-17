今年被兩次約談後，成都近日推出「房產新政15條」，成為大陸近期第24個發佈調控政策的城市。據中原地產研究中心統計數據顯示，從7月開始，已有超過24城市發佈累計30次房市調控政策。業內人士分析，本輪房地產調控大部分城市的政策力道有限，包括成都等房價明顯上漲城市，調控力度難以全面抑制市場上行，預料「金九銀十」房價將繼續上漲，但漲幅放緩。

根據中新經緯引述中原地產研究中心統計數據顯示，8月全大陸房地產調控次數為32次，年內調控政策次數高達368次，與2019年1至8月的367次基本持平。

近一個多月以來，除了成都，常州、瀋陽、杭州、南京、寧波、深圳等多個城市相繼發佈穩定土地市場、升級房地產調控措施。中原地產首席分析師張大偉指出，這些地區多集中於長三角、珠三角地區，深圳、東莞等房價上漲過快的城市是此輪調控升級的典型城市。

張大偉直言，上半年房地產調控最寬鬆的時候過去了，7到8月調控政策風向轉變，出現收緊趨勢。預計後續最起碼有超過30個城市會推出房地產收緊政策。

(旺報 )