澎湖觀光大躍進，如何永續旅遊發展是未來最重要課題，交通部觀光局澎湖國家風景區管理處17日舉辦「澎湖永續旅遊發展與美食推廣論壇」，號召全國產、官、學界集思廣益，開啟澎湖觀光新紀元。

聚焦澎湖觀光發展，永續澎湖旅遊榮景，澎管處委託旺旺集團中時媒體集團舉辦「澎湖永續旅遊發展與美食推廣論壇」，以澎湖永續旅遊發展與在地美食為主題，邀請專家學者專題演說、座談分享及共同討論，建立未來澎湖觀光永續發展的策略與共識。

活動邀請知名作家魚夫專題講座：「食在海味．舌尖上的澎湖」、金鐘獎行腳節目主持人廖科溢專輯講座：「FUN新玩．秋冬心旅遊」，深入介紹澎湖美食與旅遊。

交叉論壇主題：「跳島旅遊．開啟觀光新願景」，與談人交通部參事周永暉、高雄餐旅大學觀光研究所教授劉喜臨、中華民國旅行社品質保證協會發言人李奇嶽、澎澄飯店董事長蔡萬生。

論壇議程開鑼，交通部觀光局主任秘書林佩君率先開場，強調澎湖觀光發展的「持續、永續、延續」是當前最重要議題；全程中國時報副總編輯黃如萍串場主持炒熱氣氛，澎科大觀光休閒系及澎湖鄉親上百人共襄盛舉。

(中時 )