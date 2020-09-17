美國國務次卿柯拉克（Keith Krach）今天抵台訪問，外界好奇與行政院長蘇貞昌會面的行程安排，行政院發言人丁怡銘表示，明天正值立法院專案報告，時間上若有安排會統一向各界公布。

立法院明天開議，剛好碰上柯拉克來訪，在野黨若有抗爭，原赴立院報告備詢的蘇揆也可能有空檔與柯拉克會面。不過，被問到相關行程安排，政院仍說，柯拉克來訪，行程都由外交部統一對外說明，如有任何成果，必要時也會向國人報告。

丁怡銘表示，柯來克是自1979年以來美國訪台最高官員，政府也表達誠摯歡迎，至於來訪的各項活動，向來都是尊重訪客規劃，蔡政府上台以來，台美關係史上最佳，彼此交流官員互訪的形式有很多種，大家都看得到。

他也說，至於供應鏈重組、高科技、5G及能源議題，各層面議題因牽涉廣泛， 台美雙方仍會把握機會，面對面交換意見，如果有任何形式安排，政院會對外報告。

(中時 )