台北市中山醫院的殷姓麻醉科醫師賺太多，為了逃漏綜合所得稅，竟然以「私聘」的名義把自己的所得分散給醫院內的行政同仁，時間長達7年，每年逃漏10餘萬到40餘萬元稅金，台北地檢署偵查後，17日依違反《稅捐稽徵法》逃漏稅捐罪起訴，醫院的3名同事也被依逃稅幫助犯起訴。

位於台北市仁愛路的中山醫院是著名的貴族醫院，尤其婦產科是名人貴婦的最愛，連勝文的妻子蔡依珊、藝人任賢齊的妻子、賈靜雯，都在中山醫院婦產科生產。

中山醫院的殷姓麻醉科醫師因為收入太高想「少繳稅」，所以上簽呈給醫院，表示私人聘雇醫院內的資訊室主任、人事室同仁，以每月4到8萬元的酬勞擔任助理，將自己的所得分散給行政同仁，逃避所得稅的徵稅級距。

檢調追查，中山醫院同意殷姓醫師的簽呈，直接將殷的所得轉列入葉姓、沈姓及陳姓行政同仁的所得，讓殷從2011到2018年每年都逃漏10餘萬到40餘萬元不等的綜合所得稅，但是，這些轉入行政同仁的「收入」，最後都直接回流到殷姓醫師的帳戶內。

檢方認定殷姓醫師逃稅犯行明確，葉姓等行政人員幫助殷逃稅，將4人提起公訴。

(中時 )