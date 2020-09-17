為提升全民防災意識及國家防災應變能力，政府將每年9月21日訂為「國家防災日」，宣導正確防震知識及緊急避難方式，其中，為慰勉去年辦理災害防救業務評定績優直轄市、縣（市）政府，同時表彰績優韌性社區、防災士、企業防災代表，於16日上午10點於內政部消防署辦理頒獎典禮儀式。

基隆深耕計畫榮獲優等，由災防辦執行秘書黃琦初代表領獎，另績優區公所、防災士、韌性社區及績優防災企業榮獲行政院肯定，分別由信義區公所區長吳國偉、林錦榮里長、仁愛區獅球里及柯達大飯店股份有限公司董事長柯孫達獲選，由內政部長徐國勇於典禮中頒發獎牌致意。

信義區公所於108年10月辦理災害防救業務訪評鄉（鎮、市、區）公所現地訪視，針對編組作業、程序掌握、服務內容及災民需求等面向，其概念作法相當完整，行政院災害防救辦公室對信義區公所防救災業務推動情形給予高度肯定。

其中，仁愛區獅球里是基隆市率先執行完畢韌性社區一系列的座談會、教育訓練課程及演練的社區，具有指標性的意義。同時，執行獅球里韌性社區推動計畫的過程，由於青壯年人口外移、高齡化等影響，使社區的居民多為壯年以上的高齡人口，在推動工作上有其限制，但最後卻能夠順利建立韌性社區的運作機制，值得受到績優韌性社區推薦以樹立楷模。

績優防災士獲選人林錦榮為基隆市仁愛區獅球里現任里長，基隆市消防局辦理韌性社區推動計畫之社區遴選時，其熱心社區經營之態度獲得區公所推薦，由市府與協力團隊深入洽談後，即展開韌性社區相關工作之推動，里長認同本市配合消防署邀請防災士投入防災社區、韌性社區之推動策略，主動透過區公所報名參與防災士培訓課程，結訓後透過培訓時所習之知識與技能，結合其深耕獅球里的經驗與地緣關係的熟稔，協助市府與協力團隊規劃一系列座談與教育訓練課程，凝聚社區的向心力，鼓勵民眾參與防災工作，並建立韌性社區的運作機制，培養社區自助、互助的防救災能力。

績優防災企業部分，柯達大飯店股份有限公司柯孫達董事長在致力本業之外，不忘企業社會責任，本著「取之於社會，用之於社會」的理念，目前除了擔任基隆市警友會理事長，亦積極參與推動基隆市家扶中心、生命線、更生保護會等各界社會公益事業，深入瞭解社會需求，關懷及協助弱勢族群，讓扶幼濟貧的工作被更多人看見。

基隆市於9月國家防災日期間，於全聯福利中心、愛買基隆店、頂好等超市企業據點共同設置防災（商品）專區，率先成為全台防災專區示範縣市，並透過消防局自行設計之「緊急避難包必需品海報」廣為宣導民眾於購物時，檢視緊急避難包之建議內容物及重要性。

賣場設立防災專區，可以讓民眾在逛街購物的時候，輕鬆的檢視家裡一旦遇到大型災害時，是否預存有緊急照明設備、三至七天的飲用水及存糧、臨時的禦寒衣物甚至緊急時可以讓人安心的防災避難包，也可以思考家中如果發生地震時，安全的避難地點在哪裡。平常對於災害就做好準備，災害發生時就不會手忙腳亂，可以從容應對。

基隆市消防局指出，未來我們會更加努力，提升本市防救災的能力，增進全民風險與防災意識，及強化各地區的韌性，以確保未來在面臨災害時，能確實達到災前預防、災中應變、災後復原之功能，使災害損失降至最低。

(中時 )