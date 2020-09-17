居民高舉白布條抗議，要求公所還給他們新鮮空氣，他們不要毒氣。（吳輝攝）

員林清潔隊員與消防人員，24小時都守在現場，白天全力滅火，晚上則在外圍灑水，防止擴散。（吳建輝攝）

員林市長游振雄（右）也展現誠意，因為火勢短時間無法撲滅，致送到場的居民一人一盒口罩，並希望一周內能將火勢撲滅。（吳建輝攝）

不忍了！！彰化員林阿寶坑垃圾場大火，已經連續悶燒第四天，雖已控制火勢，但悶燒持續散發大量濃煙，讓最靠近垃圾場周邊的芬園鄉同安村、大竹村、中崙村村民再也忍不住，今天在芬園鄉長林世明及村長的帶領下，集結近百位村民，高舉白布條到員林公所前抗議，要求市長給個交代。

彰化阿寶坑垃圾場位在員林市與芬園鄉交界，地基面積約5..8公頃的山坡地，地址雖是在員林大峰里，但實際上更靠近芬園鄉，刮北風波及到中崙村，刮南風則是衝往大竹村，現場抗議民眾大喊，要求公所將垃圾全部清走，若不清走揚言發動更大規模抗議。

芬園鄉長林世明表示，垃圾場存在就像一個不定時炸彈，前後大小火災不計其數，今天已經悶燒第四天了，居民掛曬在戶外的衣服，都蒙上一層黑黑的灰，他要求員林公所盡速提出治標治本的解決方案，並對當地村民提出賠償辦法。

立法委員黃秀芳也到場關心表示，眼前的問題應該先處裡，在來想後續的解決方法，近日她也已經找了環保署、環保局等官員，一起商討如何將阿寶坑垃圾清理，而市長也很有誠意要來解決，未來聯合縣府、公所，以及中央各部會，一起來商討如何將垃圾場做一個永久的處置。

員林市長游振雄今出面接下陳情書並表示，垃圾場自1984年啟用，持續堆置垃圾至2002年，後溪州焚化爐啟用後，就禁止民生垃圾在進入阿寶坑，目前僅有年節的大型家具，會先運送到該處進行拆解，粉碎後才送到焚化爐焚燒。

游振雄強調，因為垃圾場是歷史共業，推置了18年的垃圾，因此堆積許多沼氣，才會時常發生火警，未來將設置沼氣引流管，將沼氣排出，避免再次因沼氣悶燒高溫引發火災，未來會持續與居民溝通，後續垃圾場處置與賠償辦法，希望還給村民乾淨的空氣。

(中時 )