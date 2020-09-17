「2020麻豆柚飄香文旦節」活動將於19日上午10時在台南市麻豆公11公園盛大登場，有60多家店家參與，活動內容精彩，消費滿額可參加摸彩，獎品總額超過10萬元。（劉秀芬攝）

為促銷麻豆文旦、帶動地方商圈發展，「2020麻豆柚飄香文旦節」活動將於19日上午10時在台南市麻豆公11公園盛大登場，今年活動內容推陳出新，有剝柚子比賽、麻豆碗粿大胃王競賽，以及親子泡泡party，消費滿200元就送摸彩券，獎品有Switch遊戲機，50吋電視等200多個獎項，獎品總額超過10萬元。

麻豆文旦今年銷售強強滾，除內銷暢旺，更外銷到星港澳、加拿大、日本等地，整體銷售表現相當亮眼。為了吸引全國朋友到台南麻豆採買兼旅遊，經濟部中小企業處與台南市政府經發局、麻豆區公所與麻豆商圈辦理活動合作，舉辦「2020麻豆柚飄香文旦節」。

麻豆商圈理事長謝文原表示，今年文旦節活動由商圈店家合力促成，當天參與市集攤商多達60多家，有農產市集，也有商圈的美食、日用品店家參展，當天只要到麻豆商圈及善化商圈合作店家消費，均可獲得摸彩券乙張，於公11公園文旦節當天分5梯次抽獎。

謝文原表示，麻豆商圈推動行動支付，文旦節當天與LINE Pay、街口支付業者合作，民眾可「麻豆柚意思」數位體驗區玩「麻豆柚意思」臉書濾鏡拍照打卡分享、手機版炊碗粿小遊戲挑戰成功，或是現場攤位行動支付消費滿100元以上，完成任務可玩轉盤拿好禮。

禮品備有環保筷匙套、鍋寶刨絲器、不鏽鋼便當盒、鍋寶保溫瓶、碗粿兌換券等，人人有獎，現場還有可愛的文旦寶寶提供民眾拍照打卡，歡迎全國民眾闔家一起前來逛麻豆市集與參與活動。

(中時 )