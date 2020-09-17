立法院明天開議，行政院長蘇貞昌將到場為瘦肉精美豬進行辯護。面對在野黨啟動備戰，立法院長游錫堃今喊話說，呼籲大家能站在國家發展的立場，理性問政，讓議事順利進行。

立法院明天將邀請蘇貞昌率同相關部會首長，針對開放瘦肉精美豬、牛進行專案報告並備質詢。國民黨團已表明，蘇貞昌必定得為立場轉彎先道歉；同時，要求蔡英文總統做國情報告，清楚說明台灣為何被逼著一定要開放。

對此，游錫堃今向在野黨喊話說，各個政黨都有自己的主張，不過站在國家整體發展的立場，希望朝野能讓立法院的議事順利進行，理性問政，和諧完成議事。

然而，開議在即，面對民進黨立委蘇震清等4名立委因貪汙仍在羈押中，《憲法》增修條文規定，「立法委員除現行犯外，在會期中，非經立法院許可，不得逮捕或拘禁」，這是否意味著司法院必須徵得立院同意，才能繼續羈押涉嫌貪汙的立委？

對此，游錫堃說，站在立法院的立場是希望毋枉毋縱，而就三權分立、立法與司法制衡的角度來說，也希望司法院尊重憲政，非常期待司法院能依照《憲法》規定來處理這件事。至於立院是否會同意續押？游錫堃說，同意與否須交由院會同意，並非他個人的決定。

(中時 )