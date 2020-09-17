悍將球團今再與季中選秀第五輪指名選手林詠翔、第八輪指名選手許宸銘兩位高中畢業球員達成加盟共識，在順利完成體檢後將正式簽加盟富邦悍將，為球隊再添戰力。今年選進9名球員，只差第二輪的前旅日投手郭俊麟還沒簽下。

第五輪指名選手林詠翔於台東出生，今年甫從高苑工商畢業，是陣中的重要的投手戰力。七月參加中職新人測試會時飆出145公里的速球驚豔全場，獲得職棒教練團的推薦參加選秀會，最終以簽約金190萬元、一軍月薪7萬元、激勵獎金30萬元的條件與悍將達成簽約共識。

第八輪指名選手為右投左打的許宸銘，守備位置為游擊手，青棒時期擔任南英商工游擊手兼隊長，守備範圍遼闊與打擊協調性佳，是極具潛力的年輕新秀。本次以簽約35萬元、一軍月薪7萬元、激勵獎金35萬元的條件達成共識，正式踏入職棒殿堂。

富邦悍將本年度季中選秀共選入9名球員，已與其中的8名球員達成簽約共識，另簽下2名自主培訓球員。郭俊麟雖然在選秀前就宣布要進行韌帶重建手術，至少需復健一年，不過富邦球團相當看好他，總教練洪一中甚至說是「今年除王維中之外最好投手」，因此第二輪就選進，不過至今尚未達成合約共識。

新秀球員在完成體檢後將陸續向球團報到，正式成為悍將的一員，球團也為新秀們設立目標與激勵獎金，期盼每一位球員都能盡早登上一軍舞台，展現自我的實力。

(中時 )