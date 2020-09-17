隨著2019年大陸城鎮化率突破60％，城鎮化將逐漸進入到下半場，進入到二次城鎮化階段，同時也看到各地湧現建設機場潮。例如9月15日廣州白雲國際機場三期擴建工程飛行區工程，以及東四西四指廊工程初步設計及概算獲大陸民用航空局和廣東省政府聯合批覆，顯示白雲機場的三期擴建工程很快進入實質性建設階段。

再看到福州9月10日上午也舉辦福州長樂國際機場二期擴建工程召開開工動員大會；甘肅蘭州中川國際機場三期擴建工程同樣在本月9日破土動工，同時蘇州市正加快推進規劃建設蘇州機場的前期研究工作。

根據第一財經引述大陸民航資深專家李曉津說，當前不少機場都面臨著供給飽和的問題，因此航空市場的需求是存在的，各地都有願望，加快機場建設符合發展需求。同時機場具有地鐵、公交類似的公共基礎設施屬性，例如在疫情發生以後，航空貨運快速增長，凸顯航空在時效性、安全性等方面都是其他運輸方式很難比擬的。

(旺報 )