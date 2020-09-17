美國緬因州一場婚禮導致160公里之外的養老院及監獄新冠大爆炸，上百人確診，當中7名沒參加婚宴的人不幸病死。

新冠病毒傳播的速度及廣度令人震驚，美國一場婚禮導致160公里之外的養老院及監獄新冠大爆炸，上百人確診，當中7名沒參加婚宴的人不幸病死。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國公衛專家警告，緬因州一場婚禮引爆的新冠危機恰好證實了新冠病毒是多麼容易且迅速地傳播。

8月7日緬因州一對新人違反室內活動最多50人的社交距離規定，邀請65名親朋好友參加他們在飯店舉行的婚宴，這場喜宴反而成為一連串悲劇的開始，婚宴結束後賓客將新冠病毒帶回家鄉與工作場所，導致距離飯店100英里（約160公里）遠的一間養老院及一所監獄新冠大爆炸，至今176人確診，當中多數患者沒有參加婚禮，而是參與者的第二手、第三手間接接觸者，婚禮也造成7人喪命，這7人全都沒有參加婚禮。

距離婚宴飯店100英里遠的Maplecrest養老院（Maplecrest Rehabilitation and Living Center）至今有39人確診，當中6人死亡，養老院一名員工是婚禮賓客的二手接觸者。

另據《波特蘭先鋒報》（Portland Press Herald）報導，截至15日，距離婚宴飯店220英里遠（約320公里）的約克郡監獄（York County Jail）已經有48名囚犯、18名監獄人員染疫，另外同一棟建築內還有8人確診、9名家屬疑似染疫。

緬因州疾病管制暨預防中心主任夏荷（Nirav D. Shah）表示，病毒喜歡群聚的活動，不管是婚宴等開心的場合，或是令人難過的葬禮。

(中時新聞網)