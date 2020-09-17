蘋果新機拉貨啟動，且各大品牌廠陸續推出5G新機，加上車用電子及NB需求穩定，為被動元件廠第3季及第4季營運增添助力，近期外資也回補國巨(2327)、奇力新(2456)及華新科(2492)，今天3家公司盤中股價逆勢上漲，帶動禾伸堂(3026)、凱美(2375)、立隆電(2472)、聚鼎(6224)、勤凱(4760)等同步走高。

電子產業傳統旺季因新冠肺炎疫情及中美貿易衝突未解而不如往年旺，但宅經濟持續發酵，讓NB需求維持高檔，且今年以來深受疫情影響需求疲弱的智慧型手機市場也因各國陸續解封加速5G基礎建設，各大手機品牌亦積極推出5G新款手機希望能瓜分華為市佔率，加上車市回溫及蘋果新機拉貨啟動，讓被動元件在旺季不旺中業績仍有一定的支撐。

國巨因合併基美效益持續顯現，8月合併營收為72.96億元，單月營收較上月增加4.1%，較去年同月大幅成長113.7%，累計前8月合併營收為377.92億元，較去年同期增加36.1%。

國巨表示，目前全球的疫情仍未緩解，且國際貿易爭端的不確定性仍高，但國巨的營收與產品組合已有結構性轉變，且未來營運將持續聚焦於高階規格的5G、車用、工控、航太、醫療等終端應用，有助於公司維持穩定的營收及獲利成長動能。

華新科因客戶需求穩定，8月合併營收34.08億元，年成長39.69%，為107年11月以來新高，累計前8月合併營收為219.09億元，年成長4.04%。受惠於線上教學及遠距工作需求持續向上，奇力新第3季業績持續走高，8月合併營收15.65億元，雖然月減2.16%，但年增11.3%，累計前8月合併營收為112.83億元，較去年同期成長7.69%。

奇力新表示，第3季集團合併營收已連續兩個月年成長雙位數，預計9月出貨動能仍將持續，第3季合併營收可望呈現季增年增，由於NB訂單能見度達10月，且手機客戶需求穩定，電阻價格持穩，第4季營運亦不看淡。

禾伸堂自結8月合併營收約13.27億元，較上月增加5.14%，較去年同月增加0.71%，累計1到8月合併營收約為93.92億元，較去年同期增加0.23%。

禾伸堂表示，8月被動元件銷售穩定，且代理產品營收亦逐漸回溫，致使8月營收較7月增加，公司將謹慎觀察市場發展及需求變化，積極擴大利基型產品銷售，並持續為客戶提供高價值的產品與服務。

(時報資訊)