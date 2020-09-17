日本央行週四維持貨幣政策的穩定，並輕微地提升其經濟展望，暗示不需要立即的刺激擴張來應對新冠疫情。

市場關注於央行行長黑田東彥在政策會議會後的簡報上，如何說明其與新首相的合作，如何以其逐漸減少的政策工具來支撐經濟。

如同預期，央行保持了其-0.1%的短期利率目標，承諾10年期政府公債殖利率約在0，為達成此目標，央行對長期國債的買進也不會設上限。央行也沒有對緩解企業資金緊張而來的資產購買或貸款計畫作出重大調整。

日本央行在關於政策決議的聲明中表示，日本經濟依然處在「嚴重的狀態」，但是隨著商業活動逐漸恢復，經濟已經開始上升。

市場認為央行此次聲明的觀點以較前一次七月的觀點，輕微地較為樂觀，認為經濟雖低迷，但已開始出現略微上升。前一次聲明指出，日本經濟處於「極度嚴重的狀態」。

另外新首相菅義偉走馬上任，分析師認為央行與菅義偉之間不會出現重大變化，因菅義偉為前任首相安倍的重要助手，率先執行了安倍大膽的貨幣和財政政策。

由於新冠疫情衝擊需求，日本經濟在第二季出現大幅萎縮，強化了民眾對通縮的恐懼，認為通膨將低於央行2%的目標。

央行在今年也兩度實施寬鬆政策，主要是加大資產購買力道，以及新設一貸款方案，讓資金能導向情況不佳的小型企業，以緩解新冠危機衝擊。

(時報資訊)