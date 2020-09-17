外資出具廣達(2382)最新報告，給予目標價100元，預期全球NB年增達15%，明年的成長展望仍看好。以教育市場的Chromebook來看，對廣達而言雖然平均單價較低，但營益率卻是相對較高，因為採取直接銷售給教育機構或終端消費者的商業模式。外資給予廣達100元的目標價。

廣達約5%的現金股息殖利率，對投資人而言仍是有很大的吸引力。預計超大型電腦，快速穩固的網路與影片內容傳遞服務和5G隨機存取記憶體等新科技發展，將驅動廣達營收和獲利成長。

就7月和8月的廣達出貨顯示，預計第三季的NB出貨季增可達2成，Chromebook仍持續支撐出貨增加。

8月Google聯合台灣三家科技巨頭廣達(2382)、聯發科(2454)、宏碁(2353)，宣布推動「台灣教育數位轉型」計畫，捐出500台搭載Google作業系統的Chromebook教育型筆記型電腦給國中小學，這款Chromebook由聯發科提供主要晶片、廣達代工、掛牌宏碁，搭載Google的G Suite教育訓練課程，意圖將台灣作為遠距教學的實驗基地，瞄準全球爆發的遠距學習需求。

(時報資訊)