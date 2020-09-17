天下事無奇不有，騎機車等個紅燈，竟然會莫名其妙被潑尿！台北市一名洪先生就遇上如此倒楣的事，日前騎著白牌重機行經萬華區環河南路附近，停等紅綠燈時，竟被後方女騎士潑灑不明液體，幾分鐘後，濃濃尿騷味飄散而來！而女騎士到案後，對於使用「尿襲」的理由竟然是：不爽排氣管聲音太吵！

洪先生向TVBS新聞表示，當下第一時間也沒想太多，只覺得莫名其妙，停個紅燈竟被潑灑東西，不過幾分鐘過後，聞到濃濃尿騷味，才發現自己竟然被潑尿！洪先生檢視行車紀錄器畫面，發現兇手是停在他後方的一名女騎士，只見女騎士將白色機車停下來後，右手往下伸拿出一個保特瓶，打開瓶蓋後對著前方左右噴灑，還確認罐子裡的液體通通倒乾淨了，摧油門闖紅燈迅速逃離。

洪先生報警，女騎士到案向警方表示，不爽重機排氣管發出轟隆轟隆的噪音，所以才拿尿液噴灑洩憤。最後法院判這名女騎士拘役10天，洪先生認為實在太輕，因為他的安全帽和外套毀損，損失上萬元，而女騎士只被判幾天或500元以下的罰款，根本不會讓她覺得自己有錯。

(中時新聞網)