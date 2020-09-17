面對工作及生活上的種種壓力，你是否也想放假一整天懶洋洋的躺著，除了呼吸什麼事情都不做，拋開一切盡情發懶呢？致力於持續提供創新且超乎消費者期待的電腦週邊設計品牌羅技電子，與知名插畫家Cherng合作，21日將推出羅技X馬來貘聯名Pebble M350鵝卵石無線滑鼠，自帶厭世氣場的馬來貘，躺在上班族平時最常接觸的滑鼠上，慵懶的可愛模樣即將療癒每一位上班族的厭世時刻！

羅技與厭世教主馬來貘攜手合作，打造史上最療癒的聯名滑鼠。以「下班秒逃跑」、「癱軟廢在家」貼近上班族心聲的主題做為設計靈感，搭配年度熱銷、時尚鵝卵石外觀設計的Pebble M350無線滑鼠。超薄輕巧造型，讓上班族們攜帶無負擔，更可時時看到斜睨眼睛馬來貘在滑鼠上，拋開一切的可愛發懶模樣。

除此之外，羅技更推出「厭世上班，快樂發懶」羅技x馬來貘限量聯名禮盒，包含 K580輕薄多工藍牙無線鍵盤與Pebble M350鵝卵石滑鼠，買就送禮盒獨家—貘力無限滑鼠上蓋、滑鼠墊及鍵盤膜。K580鍵盤完美配對至多三台電腦、平板或手機裝置，一鍵隨時切換，是廣大忙碌上班族提升工作效率最佳良伴；搭配附贈之馬來貘獨家設計鍵盤膜，療癒每個想逃離工作壓力卻努力認真上班的時刻。首次與羅技合作的馬來貘插畫家Cherng笑笑的說，這就是我真實的自己！不僅是我一直在倡導的耍廢哲學，也是現今許多上班族的模樣，工作與生活的眾多壓力消耗我們太多能量，透過放假快樂發懶來充電，我們才能不斷地前進。

(工商 )