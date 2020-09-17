全球雲端防護領導廠商趨勢科技表示，趨勢科技的混合雲防護產品已通過Amazon Web Services (AWS) Outposts Ready認證，此為AWS Service Ready計畫的一環。獲得此認證代表趨勢科技和AWS Outposts部署環境已成功整合。

AWS Outposts是一種全託管式服務，將AWS基礎架構、AWS服務、API以及工具幾乎延伸至任何資料中心、共置機房或企業內環境。採用趨勢科技混合雲防護的企業，將真正享受到一致的混合雲體驗所帶來的效益，包括：靈活彈性、廣泛服務、AWS 的快速創新，還有與整個基礎架構無縫整合的資安防護。

趨勢科技身為AWS合作夥伴網路成員，實現AWS Outposts上的完整的測試，取得Amazon Web Services Outposts Ready認證。Amazon Web Services, Inc.的AWS Outposts總經理Joshua Burgin表示，我們深知協助客戶和企業更輕鬆發掘潛在資安風險並實現是相當重要的一件事。在趨勢科技推出AWS Outposts適用的產品之後，我們就能為客戶提供一個完整的資安檢視，全面涵蓋基礎架構、AWS Outposts及AWS Regions，在企業內或雲端，達到一種真正一致的混合雲體驗。

AWS Outposts讓企業機構在必要時將資料留在內部，同時又能發揮AWS基礎架構與服務所帶來的效益，例如政府機關和金融服務產業，趨勢科技在AWS Outposts上推出的防護產品可讓這類垂直產業安全地深化數位轉型，並且滿足其資料落地的要求。

根據IDC最近一份報告指出，趨勢科技是軟體定義運算(SDC)工作負載防護的絕對領導品牌，約占全球混合雲工作負載防護市場的 29.5％，足以證明該公司在混合雲防護市場的強勢地位。

(工商 )