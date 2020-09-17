數位經濟當道、社群平台蓬勃發展，疫情發展也加速線上學習浪潮，由七年級團隊創立的線上科技教育平台龍頭「Hahow好學校」，藉由全球首創「群募開課」機制打造多元跨領域的課程平台，打破教與學的框架，重新定義「老師」的角色，不論是職業講師、名人、藝術創作者或是素人，都有機會透過Hahow實現共享教育的目標，獲取相對的報酬收入，晉升「斜槓新富族」。五年來成功攜手400位老師開設逾500門課程，共創許多堂價值破千萬的熱門名課，累積38萬名學生於平台上交流學習，驚人成長的會員數更超越12間台大的學生總數，站穩本土線上學校的寶座。根據Hahow觀察，防疫加速全球數位學習的浪潮，催化出新世代的知識型網紅經濟，越來越多各領域的關鍵意見領袖KOL運用自身專業與才華，以及廣大的群眾影響力，逐漸經營出具特色的「個人品牌」，透過線上平台開創出新的商業模式與新勢力。

道地的美式發音一直是台灣人學英文卡關的關鍵，也是坊間語言課程比較難系統化教學的領域。來自美國年僅23歲就讀中文系的百萬YouTuber莫彩曦，19歲因傳教愛上台灣並多次造訪，經常分享台灣文化與日常體驗的影片而爆紅，擁有一口流利中文的她與丈夫李曉龍深度研究兩種語言的文化差異與台灣學生學習英文的痛點，首次獨家與Hahow合作開設【跟YouTuber莫彩曦學美國道地的說話習慣】課程，強調學校及補習班學不到的美式發音和口說習慣，同時特別設計優惠的預購方案來減輕學生負擔與降低學習門檻，讓課程上架後引起廣大迴響，9月初募資開跑，14天已有逾1.2萬學生預約上課，突破Hahow募資最快破萬人的驚人紀錄。

好的講師也需要教練！協助台積電、Google、微軟、鴻海等國內上百家知名企業規劃專業簡報及內訓，人稱「老師背後的老師」的頂尖職業講師王永福，今年首度與內容轉譯製課專家Hahow攜手，由Hahow協助課程拍攝與製作，將每堂開價2萬以上的實體工作坊課程獨家搬到線上，採用多場景多鏡位的高規拍攝方式，真實還原工作坊現場的情境實況，互動感十足！同時，透過王永福職業級教學方法的分享，實務示範「教學的技術」，一開放報名就創下1,500萬募資金額，超過5千人湧入觀看這堂五星級的教學課程。

Hahow認為，學習不應該侷限在校園中，透過24小時不打烊的線上多元學習平台，所有人都可以重新探索興趣、發展第二專長。宅在家就可以學習時下最夯的Podcast全攻略，也能拜師許哲珮、熊仔的歌唱訓練師陳威宇，學習有效發聲、擴展音域的歌唱練習；跟著任職於美國藍天動畫工作室的美術設定師Crystal Kung練習創作打動人心的個性插畫角色，也許下一個《冰原歷險記》的創作者就是你；職場小資族們也能跟著台灣ETF投資學院創辦人、INSIDE 主編李柏鋒學習理財入門課，開創被動收入。

(工商 )