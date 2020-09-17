全球領先的企業軟體創新者VMware發佈VMware vRealize Cloud Management本地版（on-premises）和軟體即服務版（SaaS）等多項創新產品組合。全新升級的產品功能相互結合，進一步顯示客戶從資料中心、到雲端、再到邊緣，實現對應用、基礎架構和平台服務一致性的部署和維運。

VMware資深副總裁暨雲端管理業務部總經理Ajay Singh表示，企業為了在充滿不確定性的時期維護業務運行，面臨著諸多挑戰，因此他們希望能滿足應用現代化、加速混雲合和公有雲創新，並交付現代化的開發環境。VMware作為值得信賴的合作夥伴，協助客戶直面這些IT挑戰，專注於自身業務轉型。

VMware vRealize Cloud Management支援針對DevOps原則和自動駕駛式維運的現代化基礎架構，推出全新創新功能，相關功能已在本地版和軟體即服務版可用。VMware vRealize為客戶大規模提供雲端架構的靈活和效率，運用人工智慧（AI）、機器學習（ML）、以及基礎架構即代碼（IaC）、GitOps等DevOps原則配置、優化和管理混合雲與多雲環境。

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