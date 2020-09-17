卡達航空公司宣布預計在九月將通航城市數量恢復至疫情前一半以上的水平，繼續通過加強全球連接性來引領國際航空業復甦。自疫情爆發以來，卡達航空的全球航點從未少於30個目的地，其航空網絡覆蓋世界五大洲。

作為卡達的國家航空公司，卡達航空的每週執行航班量將在九月中旬提升至650架次，飛往超過85個目的地，其航空網絡規模將超過任何其他一家航空公司，可為乘客提供更靈活、多樣的飛行選擇。

卡達航空將在九月新增以下目的地：休斯頓，9 月2日起每週三班，9月15日起每週四班；加德滿都，9月5日起每週一班；摩加迪休，9月6日起每週三班；費城，9月16日起每週三班；錫亞爾科特，9月1日起每週三班。 卡達航空營運著一支燃油效率高效的機隊，通過航空網絡的策略性規劃，為乘客提供更靈活的旅行選擇，在九月增加飛往以下熱門城市：安卡拉、巴格達、巴斯拉、吉布地、艾比爾、胡志明市、倫敦希斯洛、紐約甘迺迪、蘇萊曼尼亞。

卡達航空集團行政總裁Akbar Al Baker表示：目前公司的航空網絡規劃將重點提升杜哈至全球主要機場的航班密度，特別是恢復飛往世界主要商務及休閒目的地的航線，建立以杜哈為中轉中心的樞紐型網絡。近期，恢復了杜哈 - 費城航線，通過我們聯營航班的網絡，乘客可便捷地在費城中轉至包括亞特蘭大、底特律、邁阿密在內的美國熱門城市。此外，也增加了飛往吉布地、胡志明市、倫敦、紐約等地的航班數量，為這些主要貿易及經濟都市圈提供更多航空貨運能力。 他表示，國際旅行的整體復甦是長期的，能夠將我們的航空網絡恢復至疫情前50％以上的水平是一個重要的里程碑。在引領行業逐步恢復中，幫助旅客重塑對航空的信心尤為關鍵，公司很自豪可以為旅客提供當前市場上最靈活、最寬裕的預訂政策之一。卡達航空在疫情期間從未曾停止營運，成為了大眾可以信賴的航空公司，贏得了乘客的信任。 目前，公司就航班限制問題與澳洲當局保持著密切聯繫，在當前的環境下繼續營運澳洲航線、協助澳籍旅客回國變得越來越具有挑戰性。公司將繼續飛往澳洲境內五個目的地，其中阿德萊德、布里斯本、墨爾本航線的進港航班將暫時不搭載旅客，柏斯和雪梨航線則不受影響。

2020年4月至6月期間，卡達航空運送了往返澳洲近40％的國際旅客量，自疫情以來已幫助近18萬名旅客返回澳洲。自2020年3月1日以來，公司的航空網絡協助維持了澳洲至關重要的產業供應鏈，目前已運載超過15,000噸澳洲商品。

卡達航空現推出優惠，為台灣的留學生提供靈活的預訂政策及貼心的獨家禮遇。符合條件的乘客於 2020年9月30日前預訂歐洲23個航點的機票，即可享有共40公斤免費寄艙行李額，預定北美11個航點的機票，可另享機票票價優惠。

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