台北世大運銅牌、雅加達亞運國手高展宏，昨在109年全國總統盃舉重錦標賽社男組67公斤量級，以抓舉134公斤、挺舉168公斤及總和302公斤三破自己保持的全國紀錄，勇奪冠軍，下一個目標就是希望能取得明年東京奧運參賽資格。

高展宏抓舉第一次試舉123公斤成功，第二把展現強烈企圖心，以131公斤打破全國紀錄，接著第三次試舉又成功抓起134公斤，兩度刷新大會紀錄。挺舉部分延續氣勢，開把試舉152公斤成功，第二把160公斤平全國紀錄，第三次試舉以168公斤打破全國紀錄，總和302公斤三破全國。

高展宏8月初參加模擬東京奧運對抗賽，近期剛恢復正常訓練量，高展宏表示，「模擬賽結束後，身體是有比較疲勞，很感謝國訓運科團隊的幫忙，減緩身體疲勞感。」

這次總統盃高展宏參加男子組67公斤級，賽前替自己設下三個大目標，第一個目標就是冠軍，第二個目標則是打破抓舉130公斤、挺舉165公斤，總和295公斤個人保持的全國紀錄，第三個目標為一舉達到亞運參賽標準305公斤。

如願在總統盃達成冠軍和破全國紀錄目標，高展宏說，「其實我一直保持平常心，照實把訓練的動作和技術發揮出來，而且狀況也調整的很好，我想要做的動作都有做出來，整個過程很流暢，能夠破全國紀錄自己也嚇一跳。」

教練吳銘通表示：「今天預計他的抓舉有130公斤左右實力，剛好臨場感覺很不錯，看成績能不能開低走高。第一把確定抓舉冠軍後，第二把他更有信心衝高成績，所以直接順利挑戰全國紀錄，接著第三把他自己要求再多一點突破，成功抓起134公斤，這次是他舉重生涯表現最好的一次，發揮得淋漓盡致！」

高展宏特別感謝一路上幫助他的人，「非常感謝教練的用心，不斷幫我想辦法突破，去年到現在我的成績進步幅度很緩慢，身上傷痛也越來越多，但教練一直很有心想要讓我變更好，同時也要感謝第一銀行的贊助，讓我能夠專注在訓練和比賽，全心全意投入舉重。」

先前8月奧運模擬賽高展宏已經達到杭州亞運第三階段標準，現在抓舉134公斤、挺舉168公斤及總和302公斤，距離亞運標的305公斤剩下3公斤差距，但在亞運之前，最重要的仍是延期至2021年舉辦的東京奧運。

高展宏提到，下個階段他將全力衝刺東京奧運，預計於明年初參加國際賽爭取奧運積分，朝著61公斤準備。教練吳銘通說：「現階段目標先前進奧運，希望他能在奧運拿下前6名。」

(中時 )