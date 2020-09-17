網路交友App陷阱多，有一名女網友日前在交友軟體上，遇到一名男網友問她「有吃糖喝咖啡嗎？」她則是一頭霧水問「什麼糖？」於是她將整段對話貼上網，網友一看紛紛勸她快報警抓他。

原PO在《爆廢公社公開版》上傳一段使用交往軟體，遇到一名男網友，兩人聊了一段時間，只見對方稱讚她人美身材好，便想要邀約她出來「調教玩樂」，接著問她「有吃糖喝咖啡嗎？」原PO被問得一頭霧水，追問「什麼糖？」對方接著說「你有吃嗎？安呀」，甚至表示有機會開車約出來，糖及咖啡他都願意負責。

由於女網友實在不懂其意思，便貼上來詢問網友。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

對方說詞模糊，也不願把事情講清楚，讓她十分疑惑，貼上網後網友紛紛揭露事情的真相，便要她馬上報警抓人，「安非他命=冰糖」、「 吃了會包一輩子尿布的糖」、「即將成為尿布仔」、「約便衣警察一起出來」、「 妳不會希望跟男生約會還要幫他換尿布吧？」、「約在分局吃糖配咖啡啊。」原來對方暗示有沒有在服用毒品，而他口中的糖，就是糖果包裝的安非他命和摻有混合型毒品的毒咖啡包，因此也有不少網友直接tag相關警政臉書，要警察抓緝毒蟲。

其實網路交友軟體本就充滿陷阱，類似案件層出不窮，因此有網友更建議原PO「別再玩這個交友App，上面行為舉止怪異的人特別多，還是小心的好。」

(中時新聞網)