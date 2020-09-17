成大智慧網球場今天啟用，台灣網球名將盧彥勳前來見證。(曹婷婷攝)

台灣網球名將盧彥勳下場試打。(曹婷婷攝)

2021年全國大專校院運動會將在成大舉辦，成大今天啟用新建的智慧網球場，7面場地全部導入電子監控設備及智慧安全感應鎖，國際職業網壇台灣好手盧彥勳上場試打；成大校長蘇慧貞表示，未來戶外場館都會智慧化，除有效管控場地使用人員，防疫期間更能精確掌握人流動向。

蘇慧貞舉今年4月磐石艦確診官兵曾到成大打籃球為例，當時校方電子監控設備已建置一半，因此，才能迅速找到接觸者，她強調，成大智慧網球場目前是校內第一座採全部電子化、刷卡管理、安全監測的場館，任何人進出都能有效管控。

另外，成功大學首創將AI人工智慧技術運用至校園安全作業，智慧化的校園安全作業研究中心今天也正式啟用。

蘇慧貞表示，這是全國主要大學第一個完成的校安情報中心，成大整合校區公共空間監視錄影、緊急通報系統及駐警隊校安工作，成立校園安全作業研究中心，並增設18座紅色SOS緊急求救亭，深入校園各地點，就像是校警分身。緊急求救亭柱體四面皆裝設攝影機，只要按下緊急通話鍵即可迅速連線到作業中心，雙向通話，突發狀況到場時間從10分鐘縮短為3分鐘。

成大指出，半年多以來，已協助處理多起校內交通事故和緊急求助事件，有感提升校園安全。

(中時 )