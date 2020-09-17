36歲藝人「小鬼」黃鴻升昨(16日)驚傳在台北北投自家住宅身亡，當時是黃鴻升的父親進入屋內，第一時間發現小鬼趴臥在地板，僅穿著內衣，疑似正要洗澡卻突然心肌梗塞。消息傳開讓親友和粉絲都十分哀痛，傳聞18日家屬將在龍巖會館設置靈堂，同日開放弔唁，但還沒獲證實。

小鬼18歲時參加電影《藍色大門》選角訓練班出道，雖未被選入參加電影，後來被經紀人簽下，先在兒童節目《下課花路米》嶄露頭角，後來他陸續和陳柏霖和遠藤章造組成團體「HC3」，又和綠茶、Junior組成「丸子」，但都解散，接著他與羅志祥合作主持《娛樂百分百》，才廣為被觀眾熟知。

去年小鬼以超過3千萬的價格買進北投一處豪宅，前天他還有和經紀人、父親見面，沒想到後來就失聯，連女友峮峮也連繫不上他。昨上午11時黃父進屋察看，發現小鬼趴在地上，已沒氣息，四肢僵硬，警方到場後初步研判小鬼當時本來要洗澡，出浴室拿東西卻突然身體不適，最後昏倒。

據《ETtoday星光雲》報導，經家屬同意後，將擇日進行解剖確定死因，傳聞18日將在龍巖設置靈堂，龍巖回應目前沒收到訊息，滾石唱片也說，暫無得到家屬確認後的通知。

(中時新聞網)