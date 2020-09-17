◎混充口罩連環爆 藍籲陳時中專注本業

國民黨今天召開「黑心混充口罩連環爆，政府把關漏洞多」記者會，痛批疫情尚未緩和，口罩卻接連出包，衛福部長陳時中還有時間登台作秀、拍封面，質疑行政院長蘇貞昌及陳時中連一片口罩都管不好，還能管好含瘦肉精美豬混摻加工食品？要求蘇揆督促陳時中上緊螺絲，不要想2022市長大位，一天到晚行銷自己。

◎不滿兒子遭攻擊 離譜家長電暈亞斯伯格生

校園驚傳私刑教育！議員黃敬平17日踢爆，桃園某國中7年級徐姓新生因患有亞斯伯格症，開學3周以來已數度攻擊其他師生，孰料16日竟有同班學生家長，謊稱輔導人員進入學校，見徐生情緒失控，上前制止遭咬，當場持隨身電擊棒電暈徐生，雙方紛紛送醫也互告傷害，黃怒斥校方和教育局擺爛推託，也感嘆教育體系未針對情障生有管理學校，政府應正視問題。

◎移工聘僱期限屆滿 勞動部再延長6個月

為減少人員跨境流動，勞動部勞動力發展署從3月17日開放在我國境內工作屆滿的移工可以延長聘僱期間，近日再公告今年9月17日至明年3月17日間，從事家庭看護工滿14年或從事其他類別工作滿12年的移工，可以在原聘僱許可期間屆滿前後14天內，申請6個月聘僱許可。

◎Lulu盧廣仲金鐘合體 放話成為收視高潮

第55屆電視金鐘獎26日在國父紀念館舉行，這次開場主題「歡迎來到金鐘獎」，為的就是要讓觀眾和現場的來賓，可以在一開始就感受到金鐘獎的氣勢磅礡，要把這個榮耀獻給所有金鐘55的入圍者。第一個演出金鐘團隊特地邀請到最強分身樂團「魚丁糸」的鍵盤手龔鈺祺（阿龔）獨挑大梁擔任編曲、製作及鋼琴演奏，以及享譽國際的知名年輕指揮家吳曜宇，率領台北愛樂青年管弦樂團，帶給所有人最美好的音樂饗宴。

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(中時新聞網)