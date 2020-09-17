許多人時常飲料沒喝完忘記冰隔天還拿來喝，其實這種行為可能讓細菌暴增，讓飲料比馬桶還髒！外科醫師江坤俊表示，曾有日本節目實測，將5種瓶裝飲料直接用嘴巴各喝一口，之後放置在28度常溫、濕度70%的房間24小時，結果發現細菌數量暴增的幅度驚人，喝下去肚子不痛也難。

江坤俊在節目《健康2.0》說道，實驗一開始是將水、大麥茶、可樂、柳橙汁、咖啡牛奶採樣到培養皿中，將細菌都控制到600個，再將經過24小時後的飲料拿來對照，竟意外發現可樂、柳橙汁、咖啡牛奶的細菌暴增至2百萬個以上，咖啡牛奶更誇張，24小時後細菌成長8000倍，比馬桶裡的細菌還要多出400倍，等於是有500萬個以上的細菌藏在咖啡牛奶裡。

●5款飲料放置24小時候的細菌數量：

水：600個→1100個

大麥茶：600個→3700個

可樂：600個→249萬3800個

柳橙汁：600個→250萬3900個

咖啡牛奶：600個→517萬5900個

江坤俊說，細菌需要糖跟蛋白質才能生長，而咖啡牛奶正巧提供了最好的生長環境給細菌，所以細菌的數量才會24小時成長8000倍，並指出一般人若喝下超過10萬個細菌的食物、飲料，肚子可能就會出現不適。

最後江坤俊建議，瓶裝飲料最好倒在杯子裡喝，剩下的就蓋子鎖緊冰冰箱，避免嘴巴對著瓶口喝，使留下的細菌爆增，喝了肚子痛。

(中時新聞網)