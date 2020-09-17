KID徹夜沒睡完成小鬼遺願 4分鐘MV淚憶兄弟 粉絲淚崩

「小鬼」黃鴻升16日猝逝，享年36歲，消息曝光後震驚各界，因為主持節目《綜藝玩很大》而成為好友的KID，得知噩耗後第一時間趕回台北，更PO文哀悼「我們全部的人都很想你」，稍早則在臉書貼出兩段影片，就是當初答應幫小鬼製作的《我不是空笑夢》MV，讓無數網友看後淚崩難以言語。

KID今早在臉書上傳一支4分12秒的影片，一開始就是他與小鬼的對話，只見他二話不說答應幫小鬼製作《我不是空笑夢》的MV，內容則是由他和小鬼歷年來踏遍各地的影片串成，而小鬼在影片中除了大喊「我的搭檔！KID林柏昇！」之外，更感謝KID讓他人生首次感受到不用顧慮到旁人眼光，可以用盡興作自己的感覺，影片最後則是小鬼對著鏡頭燦笑表示：「請看一下我現在健健康康的樣子」，如今對照現況更讓人不勝唏噓。

此外KID引用自己在車上說的「幸福的時刻已經離開了」，對照小鬼在影片中說的「怎麼那麼不真實的感覺」，似乎都在呼應如今小鬼已經離世的事實，最後KID更再次傳了「欸！該睡醒了吧？」的訊息，只不過如今小鬼不僅讀不到也無法回應了，更是完全戳中觀眾淚點。

最後KID也留下對小鬼說的話：「我們的愛只是換了個形式依然在彼此身邊，願在不同世界努力的你與正在努力的我們，有一天，我們會喚醒彼此，再一次的相聚」。

KID徹夜幫小鬼完成「生前遺願」。（影片／野人七號部落 Youtube）

(中時新聞網)